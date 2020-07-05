Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sultangazi'de boş sokaktaki akıl almaz kaza kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Sultangazi'de boş bir sokaktan geçerken park halindeki aracın üzerine çıkan otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Sultangazi'de Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sokak üzerinde ilerlerken park halindeki hafif ticari aracın üzerine çıkarak ters döndü.
Otomobilin içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bulundukları yerden çıkarılan 2 yaralı, ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde sokakta ilerleyen otomobilin park halindeki bir hafif ticari araca yandan çarpması ve otomobilin ters dönmesi görülüyor.
Kazayı gören vatandaşların yardıma koşması kameraya yansırken, vatandaşlar uzun süre yaralıları çıkarmak için uğraşıyor.
Etiketler: otomobil ters döndü istanbul kazaSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 10:32
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