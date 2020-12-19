Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Su kuyusu açmaya çalışan 2 kişi göçük altında kaldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 2 kişi su kuyusu açarken göçük altında kaldı. Ekipler, işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açarken göçük oluşması nedeniyle 2 kişi toprak altında kaldı.
Olay yerine gelen itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri, göcük altında hayatta kaldıkları belirlenen 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
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