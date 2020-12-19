Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açarken göçük oluşması nedeniyle 2 kişi toprak altında kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri, göcük altında hayatta kaldıkları belirlenen 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.