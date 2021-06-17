Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Su kanalında boğulmak üzere olan çocuk son anda kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'de bir servis şoförü, su kanalında boğulmakta olan 6 yaşındaki küçük çocuğu son anda kurtardı.
Tarsus ilçesinde bir servis şoförü aracıyla ilerlerken sulama kanalının içinde hareketsiz şekilde akıntıda sürüklenen bir çocuğu fark etti.
Hemen aracını durdurarak suya atladı ve boğulmak üzere olan çocuğu sudan çıkarttı.
6 yaşındaki çocuğu servis şoförü kurtardı
Servis şoförü, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak 6 yaşındaki küçük çocuğu hayata döndürmeyi başardı.
Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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