Tarsus ilçesinde bir servis şoförü aracıyla ilerlerken sulama kanalının içinde hareketsiz şekilde akıntıda sürüklenen bir çocuğu fark etti.

Hemen aracını durdurarak suya atladı ve boğulmak üzere olan çocuğu sudan çıkarttı.

6 yaşındaki çocuğu servis şoförü kurtardı

Servis şoförü, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak 6 yaşındaki küçük çocuğu hayata döndürmeyi başardı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.