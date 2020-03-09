Sözleşmeli öğretmenlerin atama tercih süresi 13 Mart'ta sona erecek, 18 Mart'ta da sonuçlar açıklanacak. En çok atama yapılacak alanların ilk sırasında 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği yer alıyor.

Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecekler. Başvuru 5 gün boyunca devam edecek.

En çok atama yapılacak alanlarda ilk sırada 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği yer alıyor. İkinci sırada bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi yer alırken, bunu bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği takip ediyor.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Yapılan tercihlerin herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.

Atama tercih sonuçları 18 Mart'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde açıklanacak.