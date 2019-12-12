Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde erişime açıldı.

Millî Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://t.co/oKZKrCOmAY adresinden ulaşabilirsiniz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2019

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları 2019 Yılı Sözleşmeli Er Temini kapsamında 16 Aralık 2019 ile 3 Ocak 2020 tarihleri arasında seçim aşaması faaliyetleri için başvuru şartlarını taşıyan tüm adayların çağrılacak.

Kaynak: TRT Haber