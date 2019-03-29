Türkiye
Sosyal medyadan "Cumhurbaşkanına hakaret"e soruşturma
29 Mart 2019 Cuma 20:25 - Son Güncelleme 29 Mart 2019 Cuma 20:25
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen kişi hakkında resen soruşturma başlattı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Mine K. hakkında resen soruşturma açtı.
Başsavcılığın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu hesabı kullanan Mine K'nin bütün paylaşımları incelemeye alındı.
Kaynak: AA
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