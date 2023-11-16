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Türkiye
AA 16.11.2023 11:21

Sosyal medya fenomeni kardeşler adliyeye sevk edildi

Suç gelirlerini aklama iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan kardeşi Gülnihal Çiçek, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni kardeşler adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla yakalanan Alisya Bahar Candan ve kardeşi Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'in poliste yaklaşık dörder saat süren ifadelerinde kendilerine 20'den fazla soru yöneltildiği ve suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

İfadesi sırasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hesabına 12 milyon lira geldiği yönündeki açıklamaları hatırlatılan Candan'ın bu paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği belirtildi.

Suç örgütü operasyonunun devamı

Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam ile ilgili çalışmanın, daha önce bir suç örgütüne yönelik yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Söz konusu soruşturmada, ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.

Bu yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle mağdurlara geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti.

Bunun üzerine 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

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