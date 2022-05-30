Yağbasan Mahallesi'nde Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesine sulama için açılan sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvının tutuşması sonucu 28 Mayıs'ta çıkan yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri, bölgeye giderek numuneler aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, TPAO yetkililerinin kuyudan çıkan sıvıdan aldıkları numuneler üzerinde incelemelere başladığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"İlk tespitlere göre fay hatlarından kaynaklanan bir sızma"

Bilen, şunları kaydetti:

"İlk tespitlere göre fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı olduğu değerlendiriliyor. Alınan numune incelenecek. Bölge zaten TPAO tarafından sondaj ve arama sahası olarak ruhsatlandırılmış. Kesin sonuç, analizlerden sonra ortaya çıkacak."

[Fotoğraf: AA]

"Ateşi söndürmek mümkün olmadı"

Zeytinliğin sahibi Mustafa Yüksel ise sulama amaçlı sondaj çalışmasıyla 208 metre derinliğe indiklerini, su beklerken siyah bir sıvının aktığını, daha önce ham petrol görmedikleri için ne olduğunu anlayamadıklarını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Sıvının petrol gibi kokması üzerine şüphelendiklerini dile getiren Yüksel, şöyle konuştu:

"Sıvıyı, biriktiği ufak gölette yakarak deneme yaptık, anında alev aldı. Söndürelim derken yanlarda açtığımız 2 havuza da ateş sıçradı. Ateşi söndürmek mümkün olmadı. İtfaiye geldi, söndürmek için su sıktığı anda ateş daha da harlamaya başladı. Onu da 1,5 saat kendi halinde sönmeye bıraktık."

[Fotoğraf: AA]