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Türkiye
TRT Haber 21.02.2025 09:23

Soğuk ve yağışlı hava yurdu terk edecek

Tüm yurdu etkisi altına alan Karadeniz'den gelen rüzgarlar kaynaklı soğuk ve kar yağışı, pazartesi gününden itibaren, iç ve güney bölgelerden başlayarak yurdu terk edecek.

Soğuk ve yağışlı hava yurdu terk edecek
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, hafta başından bu yana yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, bugün de ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor.

Yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde oluyor. Hava sıcaklıkları ise tüm yurtta hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyrediyor.

Soğuk ve yağışlı hava yurdu terk edecek

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye'de etkili olan yağışlı hava bugün ve hafta sonu Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İç Anadolu'da kar yağışlarına neden olduktan sonra yurdu terk edecek.

Soğuk ve yağışlı sistem pazartesi gününden itibaren iç ve güney kesimlerden başlayarak yurdu terk edecek. Hava sıcaklıkları kademeli olarak hafta boyunca ülke genelinde hissedilir derecede artacak.

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