Londra’nın Luton havalimanından hareket eden, Derman ve Yiğit adlı ikizler ile ebeveynleri Ömer ve Fatma Evrensel Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye döndü. Siyam ikizlerini taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ocak ayında yapılan operasyondan bu yana iki kardeşin sağlık durumu her geçen gün biraz daha iyiye gitti ve yurt dışındaki tedavileri tamamlandı. Ankara'ya getirilen ikizler iki ay sürecek rehabilitasyon süreci geçirecekler.

Derman ve Yiğit bebekleri taşıyan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak Ankara'ya indi. https://t.co/VTx3NOraQf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2020

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ameliyat

İkizler Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi.

Antalya'da ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için zorlu bir yaşam mücadelesi veren siyam ikizlerinin hikayesinin haberleştirilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.

Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri de aileyle irtibat kurdu. İngiltere'deki ameliyatı gerçekleştirecek ekip ile Türk doktorlar, aileyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü.

Aralarında iki Türk doktorun da bulunduğu 42 hekimin yer aldığı ekip, üç büyük operasyon gerçekleştirdi. Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit'e hastanede bir süre tedavi uygulandı.