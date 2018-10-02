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Sivil polisler ATM dolandırıcılarını yakaladı

Ankara'da bir bankanın ATM'sine kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştiren 2 kişi yakalandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batıkent'teki bir banka otomatik para çekme makinesine (ATM) dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi.

Hareket geçen ekipler, ATM yakınlarında önlem alarak dolandırıcıların gelmesini bekledi. Bir süre sonra düzeneği sökmek için gelen Aykut K. ve Berzan B., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Yakalanma anları kamerada 

Şüphelilerin, ATM'ye düzenek yerleştirmesi ve polis ekipleri tarafından yakalanması, güvenlik kameralarına yansıdı.

İğne deliği büyüklüğünde kamera

ATM'de yapılan incelemede, kart kopyalama düzeneğinin yanı sıra şifreleri alabilmek için gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Kameranın iğne deliği büyüklüğünde olduğu belirlendi. Polis tarafından sökülen kart kopyalama düzeneği ile şüphelilerin yaklaşık 100 kişinin bilgilerini kopyaladığı saptandı.

Ankara'da son 3 ayda bu yöntemle 3 milyon TL, son 1 yıl içinde ise 8 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: hırsızlık, ATM
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