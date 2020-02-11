Sivas'ta son günlerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle Kızılırmak başta olmak üzere göller ve göletler donan Sivas'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.

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Bazı vatandaşlar araçlarının soğuk havadan etkilenmemesi için naylon, kilim ve battaniye ile sararak önlem almaya çalıştı.