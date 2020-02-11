Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta sıcaklık eksi 20'ye kadar düştü
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı iyice düştü. Termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi.
Sivas'ta son günlerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Soğuk hava nedeniyle Kızılırmak başta olmak üzere göller ve göletler donan Sivas'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.
[Fotoğraf: AA]
Bazı vatandaşlar araçlarının soğuk havadan etkilenmemesi için naylon, kilim ve battaniye ile sararak önlem almaya çalıştı.
Etiketler: Sivas hava sıcaklığı termometreSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 00:29
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