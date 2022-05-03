Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 5 kişi yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
49 yaşındaki Hüseyin Güller idaresindeki otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Cumhuriyet Üniversitesi lojmanları karşısında TCDD üst geçit istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile 27 yaşındaki Serkan Güller, 49 yaşındaki Keziban Günal, 26 yaşındaki Esra, 5 yaşındaki Elif ve 3 yaşındaki Erva Çiçek yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Güller müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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