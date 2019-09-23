Türkiye
Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı23 Eylül 2019 Pazartesi 08:47 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 08:50
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Kazada araçta bulunanlardan 35 yaşındaki Hakan ve 1 yaşındaki Yunus Emre Umuç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Sivas şarkışla trafik Kazası