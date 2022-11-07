İstanbul'dan Diyarbakır'daki geri gönderme merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ilk bilgilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini 6'sı ağır 30 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Vali Yılmaz, otobüsten bulunan 5 jandarmadan 2'sinin hafifi yaralandığını belirtti.