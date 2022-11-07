Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 08:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta otobüs devrildi: 2 ölü, 6'sı ağır 30 yaralı
[Fotograf: İHA]
Sivas'ın Gürün ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 6'sı ağır 30 kişi yaralandı. Yaralıların arasında 2 de jandarma bulunuyor.
İstanbul'dan Diyarbakır'daki geri gönderme merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ilk bilgilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini 6'sı ağır 30 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Vali Yılmaz, otobüsten bulunan 5 jandarmadan 2'sinin hafifi yaralandığını belirtti.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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