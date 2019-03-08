İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine il merkezinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada tüp içerisine konulmuş 10,5 gram kırmızı cıva bulundu.

Gözaltına alınan K.İ, İ.D. ve H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırmızı civa hakkında iddia edilenler

Efsanevi madde olarak bilinen kırmızı civa çoğu zaman varlığıyla dahi tartışılan bir element olarak karşımıza çıkıyor. İddia edilenlere göre, ağır bir metal olan kırmızı civa oldukça zehirli bir madde özelliği taşıyor. Başlıca kullanım alanları arasında nükleer sanayi ve patlayıcı yapımı bulunuyor. Kırmızı civa pahalı ve tehlikeli bir madde olarak biliniyor.

Kaynak: AA, TRT Haber