Kaza saat 10.15 sıralarında Sivas’ın Gölova ilçesi Çataklı köyü mevkisinde meydana geldi.

Hafif ticari araç otomobille kafa kafaya çarpıştı. 9 kişi hayatını kaybetti. Sivas Valisi Salih Ayhan kazaya şerit ihlalilinin neden olduğuna dikkat çekti:"2 araç kafa kafaya çarpışıyor. Bir araçta 6, diğer araçta 3 vatandaşımız vardı. Çocuklarımız biri bir buçuk yaşında, biri 5, diğeri de 15 yaşındaydı. Çok üzücü bir kaza… Şerit ihlali var. Diğer araç bir aracın ters istikametine geçince kafa kafaya çarpışmanın neticesi kaza oluyor. Uykusuzluk mu teknik bir neden mi incelemesi yapılıyor."