Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Kar yağışıyla yeni yılın ikinci gününde tarihi Cumhuriyet Meydanı beyaza büründü.

Aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi yapılar da karla kaplandı.

Belediye temizlik işleri ekipleri ise kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.