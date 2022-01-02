Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kar yağışı etkili
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.
Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Kar yağışıyla yeni yılın ikinci gününde tarihi Cumhuriyet Meydanı beyaza büründü.
Aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi yapılar da karla kaplandı.
Belediye temizlik işleri ekipleri ise kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Sivas Yağış
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