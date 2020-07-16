Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta bir köye karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında, bazı yerleşim bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, COVID-19 tedbirleri kapsamında Akören köyünün, Zara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı aktarıldı.
Açıklamada, 14 günlük karantina süresince köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Etiketler: koronavirüs covid-19 Sivas karantinaSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 21:41
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