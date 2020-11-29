Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta anaokulu ve ana sınıflarında uzaktan eğitim kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.
Sivas Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Salih Ayhan başkanlığında olağanüstü toplandığını açıkladı.
Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:
"COVID-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020-04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamanın eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."
Etiketler: Koronavirüs Uzaktan Eğitim Yüz Yüze Eğitim
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