İstanbul'un Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi'nde 3 özel halk otobüsü ile 3 otomobilin karıştığı kazada, araçlardaki bazı kişiler yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan bir otobüs sürücüsünü çıkarırken, kazada yaralananlar da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği de kazayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 21.30 sıralarında eski Ali Sami Yen Stadı civarında 3 ticari oto ve 3 halk otobüsünün karıştığı yaralamalı, maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda ambulans, çekici ve vinç sevk edilmiştir. Araçta sıkışan bir otobüs sürücüsüne itfaiye müdahale etmiş, diğer kazazedelerin hafif yaralı oldukları bildirilmiştir."

Kaynak: AA, DHA