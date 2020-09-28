Haber Giriş: Kaynak: AA
Şişli'de iş yerinde patlama
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada hasar oluştu.
Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İş yeri ve çevresini güvenlik şeridiyle çevreleyen polisin olay yerindeki incelemesini sürdürüyor.
Etiketler: İstanbul iş yerinde patlamaSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 12:51
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