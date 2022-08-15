Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgaya karışan 1 kişi ile olaya müdahaleye eden polislerden 1'i kolundan yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi, kavgaya karışanlardan bazıları gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki incelemesi ve kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.