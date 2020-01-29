İstanbul'un Şişli ilçesinde, evde yalnız bırakılan 8 yaşındaki çocuk oynarken 4. kattaki evin balkonuna yöneldi.

Bilinmeyen bir nedenle balkondan düşen çocuk önce bir alt kattaki balkonun demirlerine tutundu. Çocuğun tutunduğu yerde çırpındığını gören vatandaşlar aşağıda ellerini açarak çocuğun düşmesi halinde tutmak için bekledi.

[Fotoğraf: DHA]

Daha fazla dayanamayan çocuk buradan da düşerek 1. kattaki balkon demirlerine son anda tutunmayı başardı. Vatandaşların talimatıyla balkonun iç tarafına geçmeyi başaran çocuk burada kurtarılmayı bekledi.

[Fotoğraf: DHA]

Üniformasını giydirerek çocuğu ısıtmaya çalıştı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri merdivenle ulaştıkları çocuğu kurtardı.

Çocuğu kurtaran itfaiyeci soğuk ve korku nedeniyle titreyen çocuğa üniformasını giydirerek onu ısıtmaya çalıştı. Daha sonra olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alınan çocuk ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.