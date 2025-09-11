Az Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 11.09.2025 16:17

Şırnak’ta yol çalışmasında hasar gören petrol borusu alev aldı

Şırnak’ta yol çalışması sırasında hasar gören petrol boru hattından sızan petrol, alev aldı.

Şırnak’ta devam eden yol çalışmasında bir iş makinesinin Şehit Esma Çevik Petrol Sahasından dolum merkezine giden boru hattına zarar vermesi sonucu, sızan petrolün alev almasıyla yangın çıktı.

Borudan akan petrolün köy içine doğru ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. TPAO ekiplerinin boru hattına akış sağlayan vanaların kapatılarak facianın önüne geçildi. Köylüler ve TPAO ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasara ilişkin inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Petrol Şırnak Yangın
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da çevreyi kirleten 7 işletmeye 8 milyon lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
Avustralya'da bir üniversitenin 25 yıl boyunca izinsiz beden parçaları topladığı belirlendi
17:34
Polonya, Rusya ve Belarus'un askeri tatbikatı nedeniyle sınıra 40 bine yakın asker konuşlandıracak
17:23
Ömer Çelik: Türkiye, düşmanlık edene her türlü kudretli cevabı verecek kapasiteye sahiptir
17:20
Bakan Bolat, faiz kararını değerlendirdi
17:14
Faizsiz konut, iş yeri ve araç finansmanında yeni dönem
16:53
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 890 bin liraya düştü
Samsun'da insansı robota temsili kimlik belgesi verildi
Samsun'da insansı robota temsili kimlik belgesi verildi
FOTO FOKUS
Şırnak’ta yol çalışmasında hasar gören petrol borusu alev aldı
Şırnak’ta yol çalışmasında hasar gören petrol borusu alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ