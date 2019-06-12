İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen "Atmaca 2019-241 Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan-57 Operasyonu" kapsamında 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Tendürek Dağı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Beytüşşebap ve Tendürek Dağı'ndaki operasyonlar devam ediyor.

Pençe Harekatı'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatı başarıyla sürüyor. Komandolara saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık verildi.

Operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe harekatının başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu.

İç ve dışta sürdürülen terör operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.

Kaynak: AA, TRT Haber