Şırnak'ta akaryakıt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

TPAO'ya ait Rıdvan Ege yönetimindeki ham petrol yüklü tanker, İdil Midyat kara yolunun 8. kilometresi Sare köyü mevkiinde DEDAŞ Mardin İl Müdürlüğü'ne ait Ahmet Bozkurt yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonette bulunan Abdurrahman Laçin olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile Lokman Baksan, İnan Doğan ve Ramazan Adıbelli 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.