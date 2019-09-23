Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi23 Eylül 2019 Pazartesi 07:54 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 08:22
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 9 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
2 terörist daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında, 2 teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.
Kaynak: TRT Haber, AA