Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli Köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada bir asker şehit olurken, ikisi ağır 3 asker yaralandı.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
Şırnak Valiliği, teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.
Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli Köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada bir asker şehit olurken, ikisi ağır 3 asker yaralandı.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber