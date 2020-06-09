Terörle mücadale hız kesmeden sürüyor. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Silvan, Şırnak'ın Silopi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma komutanlıklarınca operasyonlar yürütüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Ardından Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde çıkan çatışmada, 2 teröristin silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi.

"Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor"

Bu rakamların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, toplamda teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, "Yurt içi toplam terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah. Biraz daha sabır ve gayret" ifadelerini kullandı.

Son açıklama ise bu kez Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalındaki operasyon ile ilgili oldu. İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Böylece 3 ayrı bölgede yürütülen operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi.