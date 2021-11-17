Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 21:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sirke fabrikasında 77 ton sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'da polisin bir sirke üretim fabrikasına yaptığı baskında 76 ton 800 litre sahte içki ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir sirke fabrikasında içki dolu bidonların indirildiğini öğrendi.
Fabrikaya baskın yapan polis, tanklar içerisinde satışa hazır 76 ton 800 litre sahte içki ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken fabrika da mühürlendi.
Etiketler: Sahte Alkol Tekirdağ
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