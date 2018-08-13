  • 13 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 7.004
    EURO 7.986
  • BIST 92684.55
    ALTIN 268.883
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sınır ötesine hava harekatı

Sınır ötesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütüne ait hedefler imha edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sınır ötesine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter'daki paylaşımında, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

 


 

Harekatta, bölücü terör örgütünce sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER