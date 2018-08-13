Sınır ötesine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter'daki paylaşımında, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine 13 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. pic.twitter.com/FahJQF79H8