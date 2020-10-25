Haber Giriş: Kaynak: DHA
Silivri'de yoğun sis etkili oldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Silivri'de etkili olmaya başlayan sis görüş mesafesini düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı.
İstanbul'da gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Sürücüler D-100 Karayolu'nda görüş mesafesinin azlığı nedeniyle sıkıntı yaşadı.
[Fotoğraf: DHA]
Yoğun sisten dolayı park halinde olan otomobiller ile binalar neredeyse görünmez hale geldi.
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