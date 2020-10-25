İstanbul'da gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Sürücüler D-100 Karayolu'nda görüş mesafesinin azlığı nedeniyle sıkıntı yaşadı.

[Fotoğraf: DHA]

Yoğun sisten dolayı park halinde olan otomobiller ile binalar neredeyse görünmez hale geldi.

