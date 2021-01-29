Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 19:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Silivri'de römorkör yedeğindeki duba karaya oturdu
İstanbul Silivri'de, römorkör yedeğindeki duba koparak karaya oturdu. Bölgeye ekipler sevk edildi.
Silivri'de, FIRTINA-2 römorkörü yedeğindeki duba koparak karaya oturdu. İhbarı alan can kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada, ''Kurtarma-2 römorkörümüz ve KEGM botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi'' denildi.
Zeytinburnu'nda da fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturmuştu.
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