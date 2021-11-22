Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şile'de taş kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Şile'de maden ocağında bir ay önce işe başlayan işçi taş kırma makinesine düşüp yaşamını yitirdi.
Şile'nin Üvezli köyündeki bir maden ocağında çalışan 49 yaşındaki işçi Yaşar K., çalışırken taş kırma makinesinin içine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri makinenin içine düşen işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin makineden çıkardığı cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yaşar K.'nin maden ocağındaki işine yaklaşık bir ay önce başladığı öğrenildi.
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