Siirt'te yüksek gerilim hattı kabloları kalabalığın üstüne düştü

Siirt Kurtalan'da bir düğünde silahların ateşlenmesi sonucu kopan yüksek gerilim hattı kabloları kalabalığın üzerine düştü. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.
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