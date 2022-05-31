Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 14:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Siirt'te yola döşenen mayın patladı: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Pervani ilçesi kırsalında tespit edilen mayına müdahale sırasında patlama meydana geldi. Olayda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü yakınında güvenlik güçlerince yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayın tespit edildi.
Mayının temizlenmesi için müdahale edilirken, meydana gelen patlamada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Patlamaya ilişkin Vali Osman Hacıbektaşoğlu açıklamalada bulundu.
Hacıbektaşoğlu açıklamada şunları söyledi:
''Pervari Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını ekibimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. 2 arkadaşımız yaralanıyor. Allah şifalar versin''
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