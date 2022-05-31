Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü yakınında güvenlik güçlerince yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayın tespit edildi.

Mayının temizlenmesi için müdahale edilirken, meydana gelen patlamada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Patlamaya ilişkin Vali Osman Hacıbektaşoğlu açıklamalada bulundu.

Hacıbektaşoğlu açıklamada şunları söyledi:

''Pervari Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını ekibimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. 2 arkadaşımız yaralanıyor. Allah şifalar versin''