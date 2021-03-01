Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te silahlı kavga: 3 kişi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı. Bir kişi gözaltına alındı.
Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine akraba olan S.Z. ve Ö.Z. ile birlikte 1 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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