Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine akraba olan S.Z. ve Ö.Z. ile birlikte 1 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.