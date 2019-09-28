İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA