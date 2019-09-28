Türkiye
Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi28 Eylül 2019 Cumartesi 00:56 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 02:50
Siirt’in Eruh kırsalında jandarma komando ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: terör operasyonu Siirt Jandarma Komando Eruh