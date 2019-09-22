Türkiye
Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi22 Eylül 2019 Pazar 10:20 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 10:27
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: terör operasyonu pervari iç güvenlik operasyonları