Türkiye
Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi28 Eylül 2019 Cumartesi 00:56 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 01:09
Siirt’in Eruh kırsalında jandarma komando ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA