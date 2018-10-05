Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK’ya karşı yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez ilçe sorumluluk alanında bulunan Erenler mezrası bölgesinde bir grup teröristin barındığı bilgisi alındı.

Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla muhtemel geçiş istikametleri ve barınma alanlarına operasyon gerçekleştirildi.

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında belirlenen hedeflere SİHA ile atış yapıldı. Atış sonrası bölgeye sevk edilen birlikler tarafından başlatılan arama tarama faaliyetlerinde 2 terör örgütü mensubunun cesedi ile birlikte 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 adet Kalaşnikof, 4 adet el bombası, 20 gram uyuşturucu madde, 3 adet M-16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 adet sırt çantası, 1 adet el dürbünü, 1 adet el radyosu, 2 adet saat, 5 adet fotoğraf ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber