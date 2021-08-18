Olay, Yenice mahallesindeki bir apartmanın zemin katında meydana geldi.

Dairede yalnız yaşayan İbrahim Yazıcı iddiaya göre sigara içerken uykuya daldı. Elinden yatağa düşen sigara yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyüdü.

Yazıcı, alevlerin sardığı odadan güclükle çıkabildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle vücudunun tamamında yanıklar oluşan İbrahim Yazıcı,İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda 3. derece yanık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. İbrahim Yazıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.