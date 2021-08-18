Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 00:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sigarayla uyuya kaldı, hem evi hem kendini yaktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sigara içerken uyuyakalan kişi, hem evini hem de kendini yaktı. Ağır yaralanan kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Olay, Yenice mahallesindeki bir apartmanın zemin katında meydana geldi.
Dairede yalnız yaşayan İbrahim Yazıcı iddiaya göre sigara içerken uykuya daldı. Elinden yatağa düşen sigara yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyüdü.
Yazıcı, alevlerin sardığı odadan güclükle çıkabildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle vücudunun tamamında yanıklar oluşan İbrahim Yazıcı,İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda 3. derece yanık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. İbrahim Yazıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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