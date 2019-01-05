Bir dizi ziyaret ve inceleme için Karabük'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Karabük Valiliği'ni ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Kurum, daha sonra Vali Fuat Gürel'den brifing aldı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, kaymakamlar, belediye başkanları, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle bir toplantı yapan Bakan Kurum, daha sonra burada düzenlediği basın toplantısında, iki yıl önce bugün İzmir Adliyesi'ne yönelik menfur saldırıyı anımsatarak, olayda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i minnetle andı.

Toplantıda Karabük'ün turizmini, istihdamını, ekonomisini daha yukarıya çekecek, bölgeyi turizm ve sanayi şehri yapacak konuları görüştüklerini, birçok projenin kararlarını aldıklarını belirten Kurum, iktidarları döneminde Karabük'e 2 milyar 51 milyon lira yatırım yapıldığını, devam edenlerin ise 305 milyon lira olduğunu kaydetti.

"Sıfır Atık Projesi"inde pilot bölge

Karabük'te vahşi depolamadan düzenli depolamaya geçileceğini, Keltepe Kayak Bölgesine sıcak asfalt gerçekleşeceğini, Millet Bahçesi yapılacağını, kentsel dönüşüm kapsamında master plan hazırlanacağını, temizlik konusunda özel idareye destek verileceğini, KARDEMİR, Marmara Geri Kazanım Tesisi (MARZİNC) ve diğer fabrikalar ile hava kirliliğiyle ilgili yapılacak yatırımların takip edileceğini, TOKİ yatırımlarının devam edeceğini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bizim için, Karabük için bir değer olan UNESCO Miras Listesindeki Safranbolu ilçemizde 21 dönüm alan üzerinde Millet Bahçesi Projesi gerçekleştireceğiz. Belediyemize her türlü desteği vereceğiz. Bu sene bir milyona yakın turistin ziyaret ettiği Safranbolu'daki önemli projemiz sıfır atık. Bu bölgeyi, bu ilçeyi sıfır atıkta pilot bölge ilan ediyoruz.

Bütün ilçede sıfır atık sistemine geçmek suretiyle projeyi başlatıyoruz. Bu proje bittiği zaman atıkların kaynağında ayrıştırıldığı, düzenli depolama sahasında bertaraf edildiği, organik atıkların kompost haline getirildiği, hiçbir çöpün yok edilmeden ayrıştırılmadan, artık çöp kovası, çöp kamyonu görmeyeceğimiz ilçemizi pilot bölge seçerek bu projeyi de gerçekleştireceğiz. Bu Türkiye'de bir ilk olacak. Safranbolu da bizim, Karabük'ümüzün, ülkemizin önemli bir değeri, bu anlamda proje önem arz ediyor."

Safranbolu'da 300 araçlık bir otopark, Yenice ve Eflani ilçesinde toplu konutların yapılacağından bahseden Kurum, bütün projeleri en kısa sürede uygulayacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA