Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı, hafta boyunca Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün, Ege ve Batı Akdeniz'de yağış beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yeni haftada Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de yağış görülecek.

perşembe gününden itibaren yurdun büyük bölümünde yağış var

Perşembe günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Batı Karadeniz'de yağışlı hava hakim olacak. Yağışlar İç Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Hafta boyu iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.