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Türkiye
AA 29.11.2023 13:56

Sibergöz-8 operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde bilişim sistemleri kullanılarak yapılan "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik "Sibergöz-8 operasyonları"nda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Sibergöz-8 operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "forex" yöntemiyle yüksek para kazanma vaadiyle sistemin içine çekilen kişilerin dolandırılmasına ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol hükümleri uygulanarak, 4'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada tutuklananlar arasında kripto para firması sahibi Yavuz Usta ve sunucu Ece Pulaş'ın da olduğu öğrenildi.

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