Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
[Fotoğraf: AA]
Hayatını kaybeden yazar, şair ve fikir adamı Sezai Karakoç'un naaşı, son yoluculuğuna uğurlanmak üzere Fatih'teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camii'ne götürüldü.
Diriliş şairi ve fikir dünyasının önde gelen ismi Sezai Karakoç, İstanbul'da hayatını kaybetti.
88 yaşında hayata veda eden usta edebiyatçının naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih'teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camii'ne götürüldü.
Usta şair Sezai Karakoç için İstanbul Şehzadebaşı Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.https://t.co/PsLODKe19a https://t.co/93e5Ej5DSr— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2021
Şehzadebaşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.
Etiketler: Sezai Karakoç
Sıradaki Haber
Ali Babanın çiftliğine baskın: 3 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz