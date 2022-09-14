12 Eylül'de Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde, belediye tarafından yasaklanmasına rağmen at arabasıyla seyyar satıcılık yapan Levent Y., atın ilerlememesine sinirlenip, yumrukladı.

Çevredekiler ise cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntüledi.

Seyyar satıcı gözaltına alındı

Görüntülerin yayınlanması üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Levent Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, adresini belirlediği şüpheliyi, Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yakaladı.

[Fotoğraf: DHA]

Gözaltına alınan seyyar satıcı, alkolün etkisinde olduğunu ve o anlarda ne yaptığını bilmediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Levet Y., ‘hayvana acımasız ve zalimce işlem yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. At ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

[Fotoğraf: DHA]