Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde'desinde servis aracı ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, kazada E.D. E.A. ile B.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.