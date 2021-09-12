Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Servis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Başkentte servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde'desinde servis aracı ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, kazada E.D. E.A. ile B.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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