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Serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan genç aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te, serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda akıntıya kapılan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Eski Siirt-Eruh kara yolu yakınlarındaki Botan Çayı'na serinlemek için giren 27 yaşındaki İdris Atunç bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Gencin kaybolması üzerine çevredekilerin durumu iletmesiyle jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmaları için Tatvan'dan dalgıç çağrıldığını belirtti.
İdris Atunç'u arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Siirt İdris Atunç botan çayıSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 20:28
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